Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни разом із дітьми переїхала жити до Нідерландів, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє закордонне життя в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася знімками з міського свята у Роттердамі та показала, на що перетворилися вулиці мегаполісу.

Як виявилось, люди в Нідерландах вміють гуляти, проте культури їм не вистачає. Слава показала у всій красі вулиці міста, заповнені сміттям та наслідками святкування. На одному з фото Камінська сидить на парапеті і витончено позує, ніби не помічаючи цього сміття навколо. На ще одному знімку співачка ходить дорогою, посипаною наслідками святкування, і виглядає це дуже незвичайно.

У підписі до публікації Камінська жартівливо написала: "Навіщо мені сонце Монако?" Шанувальники одразу почали коментувати публікацію зірки: "Так і живемо. Але це все, вмить прибирається!", "О 7 ранку вже буде все стерильно!", "Я люблю Україну! Ми ідеальні", "О, в Гамбурзі на рипабане так само, а вранці все чисто і життя вирує", "В Італії таке ж", "У Німеччині я вже звикла таке бачити", "Була нагода, українці вийшли на дозволений мітинг, стояли пів дня, почали розходитися, під'їхали комунальники, а на площі чисто, вони коло проїхали і поїхали", "Капець, як можна так гадити, там, де живеш. Невже приємно ходити. Невже важко викинути папірець у смітник".

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