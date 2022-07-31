Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны вместе с детьми переехала жить в Нидерланды, часто делится с поклонниками новостями о своей заграничной жизни в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась снимками с городского праздника в Роттердаме и показала, во что превратились улицы мегаполиса.

Как оказалось, люди в Нидерландах умеют гулять, однако культуры им немного не хватает. Слава показала во всей красе улицы города, заполненные мусором и последствиями празднования. На одном из фото Каминская сидит на парапете и изящно позирует, как будто не замечая всего этого мусора вокруг. На еще одном снимке певица прогуливается по дороге, усыпанной последствиями празднования, и выглядит это весьма необычно.

В подписи к публикации Каминская шутливо написала: "Зачем мне солнце Монако?". Поклонники тут же принялись комментировать публикацию звезды: "Так и живем. Но это все, в мгновение ока убирается!", "В 7 утра уже будет все стерильно!", "Я люблю Украину! Мы идеальны", "О, в Гамбурге на рипабане так же, а утром все чисто и жизнь кипит", "В Италии такое же", "В Германии я уже привыкла такое видеть", "Был случай, украинцы вышли на разрешенный митинг, стояли пол дня, начали расходиться, подъехали коммунальщики, а на площади чисто, они круг проехали и уехали", "Капец, как можно так гадить, там, где живёшь. Неужели приятно ходить. Неужели тяжело выкинуть бумажку в мусорку".

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