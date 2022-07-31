Популярний український шеф-кухар, блогер та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко часто ділиться з українцями своїми кулінарними лайфхаками та порадами. Так, цього разу кулінар виклав у своєму Instagram відео, де показав, як готувати незвичайні сендвічі з буряком.

За словами Євгена, його мета – довести, що ключові українські продукти можуть вписуватися навіть у популярне світове та змінювати їхній зміст. У ролику він показав, як підсмажує хліб, маринує нарізаний кільцями буряк, а наприкінці формує сендвічі.

"Повірте, це сильно змінить ваш мозок. По процесах все просто, можете на відео побачити. З сиром я теж не морочуся і беру той, що є всюди. А, єдиний момент, який мені варто пояснити вам: буряк заливається водою і маринується з часником та оцтом (2ст.л. на 100мл води) 40-50 хвилин для кисло-солодкості. Посипаю в кінці кмином, це теж маст", - написав Клопотенко у підписі до публікації.

Українці відразу почали коментувати відео Євгенія: "Супер", "Сендвіч Борщ", "Круто, треба спробувати, дякую за рецепт", "От клас. Зроблю днями", "А буряк варений вже?", "Я хочу це з'їсти ", "Євгене, дякую тобі за твій кулінарний досвід. Борщ з вишнями - це вогонь, млинці теж. Буду тепер і буряки в сендвічі додавати", "Ви наш красень!".

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