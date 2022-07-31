Популярный украинский шеф-повар, блогер и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко часто делится с украинцами своими кулинарными лайфхаками и советами. Так, в этот раз кулинар выложил в своем Instagram видео, где показал, как готовить необычные сэндвичи со свеклой.
По словам Евгения, его цель – доказать, что ключевые украинские продукты могут вписываться даже в популярное мировое и изменять их смысл. В ролике он показал, как поджаривает хлеб, маринует нарезанную кольцами свеклу, а в конце формирует сэндвичи.
"Поверьте, это сильно изменит ваш мозг. По процессам все просто, можете на видео увидеть. С сыром я тоже не морочусь и беру тот, что есть повсюду. А, единственный момент, который мне стоит объяснить вам: свекла заливается водой и маринуется с чесноком и уксусом (2ст.л. на 100мл воды) 40-50 минут для кисло-сладости. Посыпаю в конце тмином, это тоже маст", - написал Клопотенко в подписи к публикации.
Украинцы тут же принялись комментировать видео Евгения: "Супер", "Сэндвич Борщ", "Круто, надо попробовать, спасибо за рецепт", "Вот класс. Сделаю на днях", "А свекла вареная уже?", "Я хочу это съесть", "Евгений, спасибо тебе за твой кулинарный опыт. Борщ с вишнями – это огонь, блины тоже. Буду теперь и свеклу в сэндвичи добавлять", "Вы наш красавчик!".
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