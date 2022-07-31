Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість активно підтримує українців у боротьбі проти окупаційних російських військ та нещодавно зірці заблокували сторінку в Інстаграм. Але, на щастя, Лесі вдалося повернути свій профіль, після чого вона звернулася до фанів.

"Українці завжди повертаються за своїм. І щоб ніхто не сумнівався. Привіт. Я скучила", - написала Леся.

Фанати, включаючи Лідію Тара, Сніжану Бабкіну, Катерину Кухар, Санту Дімопулос, Андрія Хливнюка, Марину Боржемську, Олю Цибульську, Юрія Горбунова, Машу Єфросинину та Михайла Заливака, поставили лайки та написали коментарі:

"Як завжди сонячна і усміхнена", "І ми скучили", "З поверненням", "Нарешті! Тепер хоч буде мотивація до інсти заходити, з Лесі сторисами", "Вітаю, наша Ле!", "Ура, і я скучила, Нарешті", "Ура! Я теж сильно скучила, привіт", "Леся, нарешті. Тебе дуже не вистачало", "І ми дуже скучили, добре, що повернулася, "Оо, дочекалися повернення".

Нагадаємо, Горбунов несподівано засвітився з Лесею Нікітюк та повідомив про її проблему .

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