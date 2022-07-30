Телеведущий Юрий Горбунов сейчас активно занимается волонтерством, как и его супруга Екатерина Осадчая.

В этот раз на своей странице в Instagram Юрий разместил общую фотографию с телеведущей Лесей Никитюк, с которой неожиданно пересекся в делах.

"Волонтерские пути переплетаются! И хоть инстаграмм Леси временно заблокирован, то не беда! Есть инстаграмм друзей! А это значит, что мы на связи!! Нас не сломать! Кстати ютуб канал Леси работает! Заходите!", - написал Горбунов под фотографией.

Еще в понедельник, 25 июля, Леся Никитюк сообщила в своем Telegram-канале, что "орки добрались до ее инстаграмм страницы". Instagram звезды заблокировали и не факт, что аккаунт удастся вернуть.

"Но буду пытаться. Потому что нас не одолеть! Ни на поле боя, ни на поле интернета!"

Тем временем Никитюк, недавно закрывшая свое убежище для переселенцев из-за снижения потока людей, продолжила работу над программой "Ле Маршрутка" и уже сняла два выпуска третьего сезона.

"Уже сняли 2 программы... не спим, не едим... стараемся делать свою работу быстро и профессионально", - похвасталась Леся.

Поклонники в комментариях к посту Горбунова поддержали звезд: "Ждем Лесю Ивановну в инстаграмме", "Молодцы", "Такие уставшие взгляды".

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