Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость активно поддерживает украинцев в борьбе против оккупационных российских войск и недавно звезде заблокировали страничку в Инстаграм. Но, к счастью, Лесе удалось вернуть свой профиль, после чего она обратилась к фанатам.

"Украинцы всегда возвращаются за своим. И чтобы никто не сомневался. Привет. Я соскучилась", - написала Леся.

Фанаты, включая Лидию Тара, Снежану Бабкину, Екатерину Кухар, Санту Димопулос, Андрея Хлывнюка, Марину Боржемскую, Олю Цибульскую, Юрия Горбунова, Машу Ефросинину и Михаила Заливако, поставили лайки и написали комментарии:

"Как всегда солнечная и улыбнутая", "И мы соскучились", "С возвращением", "Наконец-то! Теперь хоть будет мотивация к инсти заходить, с Леси сторисами", "Поздравляю, наша Ле!", "Ура, и я соскучилась, Наконец-то", "Ура! Я тоже сильно соскучилась, привет", "Леся, наконец-то. Тебя очень не хватало", "И мы очень соскучились, хорошо, что вернулась, "Оо, дождались возвращения".

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