Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала звездой Нового канала и собрала более 4 миллионов подписчиков в своем Instagram, поделилась, как изменился ее микроблог с начала войны. Об этом рассказали на странице Нового канала.

Там опубликовали фото Леси в красивых цветущих подсолнухах, а в подписи к посту появилась небольшое интервью телезвезды. Так, она рассказала, что изначально часть российских пользователей на ее странице составляла около 14%, однако теперь их количество сократилось до 3%.

В первые дни войны Никитюк написала на своей странице: "Передайте всем остальным, что путин начал бомбить мою страну". После этого началась волна конфликтов и оскорблений, россияне начали писать, что украинцы сами себя бомбят. Вскоре Леся нашла способ, как избавляться от россиян на своей странице.

"Я начала чистить Instagram от этой орковщины, потому что 14% из 4 миллионов это много, всех сразу не заблокируешь. Четвертый месяц делаю у себя опрос, и кто нажимает нет, тот автоматически бот или орк. Я захожу на их страницы и закрываюсь от них. И так у меня становится все меньше и меньше россиян в подписчиках — сейчас около 3%", - поделилась Никитюк.

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