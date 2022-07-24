Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица, которая недавно выпустила очередную песню. Никитюк, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где активно ведет страничку и делится всем интересным.
А в этот раз Никитюк решила предупредить украинцев об опасности. Как оказалось, мошенники воспользовались ее добрым именем, чтобы провернуть свою схему. Звезда показала рекламу, которая сейчас гуляет по социальной сети Фейсбук.
"Фейк", - лаконично Леся подписал кадр и добавила ругательные смайлики.
Стоит отметить, что Никитюк с начала войны была без работы, ведь из-за боевых действий все съемки были заморожены. Но на пятый месяц войны Леся собралась с силами, чтобы начать съемки третьего сезона "Лемаршрутки".
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