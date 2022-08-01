Як пише Politeka.net, Андрій Задворний – відомий український бізнесмен. Підприємець минулого року вирушив на проект "Холостячка", де йому вдалося перемогти на шоу, але одразу після зйомок він покинув головну героїню Злату Огневича. Проте Задворний став досить успішним блогером і тепер активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанами найцікавішим.

А цього разу Андрій поділився сторіс, де танцював під шлангом з водою. Зірка був ттоплес, вражаючи гарячими рухами.

"Ну ок. Ще трохи контенту", - написав Андрій у публікації.

Варто зазначити, що Задворний, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з окупаційними військами. Зірка активно не лише висвітлює війну в Україні, а й опікується волонтерством.

Повідомлялося, що Задворний у Instagram Stories підприємець розмістив кілька кадрів, на яких продемонстрував, з ким і як проходить вихідний день – за роботою.

«Як минає ваш суботній день? Ми тут із хлопцями робимо із звичайного автомобіля бандермобіль», - розповів Задворний.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Задворний несподівано звернувся до українців .

А ще Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки", який залишив Огневич, Задворний вразив українок.

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