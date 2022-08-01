Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен. Предприниматель в прошлом году отправился на проект "Холостячка", где ему удалось победить на шоу, но сразу после съемок он бросил главную героиню Злату Огневич. Зато Задворный стал довольно успешным блогером и теперь активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Андрей поделился сторис, где танцевал под с шлангом с водой. Звезда был ттоплес, впечатляя горячими движениями.

"Ну ок. Еще немного контента", - написал Андрей в публикации.

Стоит отметить, что Задворный, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными войсками. Звезда активно не только освещает войну в Украине, но и занимается волонтерством.

Сообщалось, что Задворный в Instagram Stories предприниматель разместил несколько кадров, на которых продемонстрировал, с кем и как проходит его выходной день – за работой.

«Как проходит ваш субботний день? Мы тут с парнями делаем из обычного автомобиля бандермобиль», - рассказал Задворный.

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