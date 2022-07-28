Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - успешный украинский бизнесмен. Предприниматель в прошлом году решился пойти на "Холостячку" со Златой Огневич. Андрею удалось победить на проекте, но сразу после шоу он бросил главную героиню. При этом Задворный стал довольно известным блогером и теперь часто радует украинцев новым контентом.

А в этот раз Андрей сделал селфи, позируя в рубашке в автомобиле.

Фаны поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вроде помолодели на 10 лет", "Ой, какой красивенький", "Ой, какую сложную тему Вы поднимаете.... Не в ту сторону направляете притензии", "Дело говорите", "Верно. Каждый ответственен именно за свои поступки и решения, независимо от того, как работает система на данном этапе развития", "Большинству людей нужно менять свое отношение в этом вопросе, и каждому нужно начинать с себя, тогда и улучшения в стране будут заметны быстрее".

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