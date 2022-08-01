Відома співачка та актриса Дженніфер Лопес продовжує дивувати фанатів своїм зовнішнім виглядом, з'являючись у найвідкритіших і зухваліших вбраннях. Нещодавно Лопес виступила на довгоочікуваному концерті і навіть збентежила шанувальників зайвою демонстрацією фігури у блискітках.

Як відомо, Дженніфер тільки-но повернулася з романтичного медового місяця, відсвяткувавши з Беном Аффлеком своє таємне весілля. Після цього виконавиця одразу приступила до роботи та відзначилася на концерті. Блискітки, сіточка, пір'я, відкриті боді та пухнасті накидки – все це намагалося підкреслити фігуру Лопес.

Втім, сама зірка трохи переборщила з акцентами, що помітили в мережі, з кожним роком її одяг стає яскравішим, а вбрання – відкритим.

Спеціально заздалегідь, ще до медового місяця з Аффлеком, Лопес встигла наперед відзняти цікаві кадри для реклами свого бренду косметики. Причому її глянсові кадри, ідеальна шкіра без зморшок і неправдоподібні кадри викликали обурення у деяких фанатів.

Вони згадали про зйомку Лопес без фотошопу минулого року та порівняли кадри, ніби закликаючи показувати реальну картину.

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