Известная певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает удивлять фанатов своим внешним видом, появляясь в самых открытых и дерзких нарядах. Недавно Лопес выступила на долгожданном концерте и даже смутила поклонников излишней демонстрацией фигуры в блестках.

Как известно, Дженнифер только вернулась с романтичного медового месяца, отпраздновав с Беном Аффлеком свою тайную свадьбу. После этого исполнительница сразу приступила к работе и отличилась на концерте. Блестки, сеточка, перья, открытые боди и пушистые накидки – все это старалось подчеркнуть фигуру Лопес.

Впрочем, сама звезда немного переборщила с акцентами, что заметили в сети, с каждым годом ее одежда становится более яркой, а наряды – открытыми.

Специально заранее, еще до медового месяца с Аффлеком, Лопес успела заранее отснять интересные кадры для рекламы своего бренда косметики. Причем ее глянцевые кадры, идеальная кожа без морщин и довольно неправдоподобные кадры вызвали возмущение у некоторых фанатов.

Они вспомнили о съемке Лопес без фотошопа в прошлом году и сравнили кадры, как бы призывая показывать реальную картину.

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