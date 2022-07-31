Переможниця 11-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Ганна Богдан розлучилася з головним героєм проекту через рік стосунків, пара жила разом і навіть планувала майбутнє. Однак зараз не говорить про те, що між ними сталося.

Богдан же вирушив за кордон і розповіла, що вирішила дізнатися про щось нове. При цьому нерідко її критикували за те, що у її соціальних мережах присутні тепер лише кадри з розвагами та розповіді про відпочинок.

На цей раз Богдан знову показала, як проводить час перед черговою поїздкою.

«Сумно від вчорашніх новин, вийшло трохи розвіятися, погода похмура, як і в душі» - заявила Богдан.

Також Ганна Богдан вирішила похвалитися бездоганним тілом та плоским животом та розмістила два досить пікантні знімки у купальниках.

Спочатку переможниця проекту позувала перед камерою у рожевому бікіні, що складався з бюстгальтера без бретельок та трусиків.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан у рожевому топі блиснула плоским животиком.

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