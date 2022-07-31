Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан расталась с главным героем проекта спустя год отношений, пара жила вместе и даже планировала будущее. Однако сейчас не говорит о том, что между ними произошло.

Богдан же отправилась заграницу и рассказала, что решила узнать что-то новое. При этом нередко ее критиковали за то, что в ее социальных сетях присутствуют теперь только кадры с развлечениями и рассказы об отдыхе.

В этот раз Богдан снова показала, как проводит время перед очередной поездкой.

«Грустно от вчерашних новостей, вышла немного развеяться, погода пасмурная, как и в душе» - заявила Богдан.

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Также Анна Богдан решила похвастаться безупречным телом и плоским животом и разместила два достаточно пикантных снимка в купальниках.

Сначала победительница проекта позировала перед камерой в розовом бикини, состоявшем из бюстгальтера без бретелек и трусиков.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан в розовом топе сверкнула плоским животиком, фото

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