Найбагатша співачка України Камалія показала, як проводить час на відпочинку з дітьми, похваляючись своїми кулінарними талантами.

Як пише Politeka.net, Камалія – відома українська виконавиця. Зірку називають найбагатшою співачкою України, оскільки вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим, а цього разу поділилася кадрами відпочинку з дітьми.

На кадрах можна побачити співачку у купальнику. Після цього Камалія показала курячі ніжки, які вона смажила для сім'ї.

"Сьогодні барбекю готує Камалія", – написала зірка у себе у відео.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Хорошого відпочинку", "Клас, заздрю ​​мовчки", "Красуня, краса, супер", "З маминих рук смачніше", "Як красиво", "Дружна, щаслива родина і справжні без зірковості та зазнайства", "Красуня, шикарна" , "Красивенькая, прекрасна, дбайлива мама", "Як смачненько".

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