Як пише Politeka.net, Камалія – відома українська виконавиця. Зірку називають найбагатшою співачкою України, оскільки вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим, а цього разу поділилася кадрами відпочинку з дітьми.
На кадрах можна побачити співачку у купальнику. Після цього Камалія показала курячі ніжки, які вона смажила для сім'ї.
"Сьогодні барбекю готує Камалія", – написала зірка у себе у відео.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Хорошого відпочинку", "Клас, заздрю мовчки", "Красуня, краса, супер", "З маминих рук смачніше", "Як красиво", "Дружна, щаслива родина і справжні без зірковості та зазнайства", "Красуня, шикарна" , "Красивенькая, прекрасна, дбайлива мама", "Як смачненько".
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