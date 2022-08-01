Самая богатая певица Украины Камалия показала, как проводит время на отдыхе с детьми, хвастнув своими кулинарными талантами.

Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская исполнительница. Звезду называют самой богатой певицей Украины, так как она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным, а в этот раз поделилась кадрами своего отдыха с детьми.

На кадрах можно увидеть певицу в купальнике. После этого Камалия показала куриные ножки, которая она жарила для семьи.

"Сегодня барбекю готовит Камалия", - написала звезда у себя в видео.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Хорошего отдыха", "Класс, завидую молча", "Красавица, прелесть, супер", "С маминых рук вкуснее", "Как красиво", "Дружная, счастливая семья и настоящие без звездности и зазнайства", "Красотка, шикарная", "Красивенькая, прекрасная, заботливая мама", "Как вкусненько".

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