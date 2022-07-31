Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка взимку зробила собі пластику, активно показує в Інстаграм своє життя та хапається шанувальникам успіхами у житті. Артистка також намагається привернути увагу до себе, розповідаючи про різні конфлікти та скандали.

На цей раз Трінчер привернула увагу українців розповіддю про те, як їй подобається займатися не просто спортом, а боротьбою. Заради своєї безпеки та бажання постояти за себе, Ганна вирушила на спеціальні курси і вже може поділитись першими успіхами.

«Просто ненавиджу саме фітнес, я завжди примушувала себе. А тут адреналін, енергія, вихлюпуєш енергію. Четверте заняття, як вам? – пише Ганна.

також зірка виклала кілька знімків із нової пікантної фотосесії та звернулася до фанатів із пропозицією. На нових фотографіях Ганна відображена у витончених позах та незвичайному образі.

У підписі до фотографій Трінчер написала: "Хочу написати вам пости на різні теми. Що найбільше цікавить? Накидайте варіантів".

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