Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая зимой сделала себе пластику, активно показывает в Инстаграм свою жизнь и хватается поклонникам успехами в жизни. Артистка также старается привлечь внимание к себе, рассказывая о различных конфликтах и скандалах.

В этот раз Тринчер привлекла внимание украинцев рассказом о том, как ей нравится заниматься не просто спортом, а борьбой. Ради своей безопасности и желания постоять за себя, Анна отправилась на специальные курсы и уже может поделиться первыми успехами.

«Просто ненавижу именно фитнес, я всегда себя заставляла. А тут адреналин, энергия, выплескиваешь энергию. Четвертое занятие, как вам?» - пишет Анна.

также звезда выложила несколько снимков из новой пикантной фотосессии и обратилась к фанатам с предложением. На новых фотографиях Анна запечатлена в изящных позах и необычном образе.

В подписи к фотографиям Тринчер написала: "Хочу написать вам посты на разные темы. Что интересует больше всего? Набросайте вариантов".

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