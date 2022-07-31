Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни вивезла дітей за кордон, а сама взялися активно гастролювати світом з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно артистка викладала у соцмережі відео зі свого виступу у київському метро, ​​а тепер показала фото у розкішному вбранні, в якому виступала у Чикаго.

Як видно, на нових фотографіях Оля відображена цікавою локацією та витонченими позами. Перед камерою зірка з'явилася в хитромудрому чорному костюмі з яскравим жовтим шлейфом, який ніби огортає її тіло. Волосся співачки розпущене та елегантно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж, вона пронизливо дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Полякова розповіла про вечірку в Америці, де їй пощастило побувати: "Сьогодні кожен робить що може! Щаслива співати і допомагати! Благодійний гала вечір у місті Чикаго, організований Ecentria, Ukraine Resistance Foundation, @resilienceentertainment та @golubchik на підтримку фонду Revived Soldiers Ukraine – на медичну реабілітацію українських воїнів в Америці. за попередніми підрахунками вдалося зібрати понад $500 тис".

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