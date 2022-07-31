Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны вывезла детей за границу, а сама принялись активно гастролировать по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно артистка выкладывала в соцсети видео со своего выступления в киевском метро, а теперь показала фото в роскошном наряде, в котором выступала в Чикаго.

Как видно, на новых фотографиях Оля запечатлена интересной локации и изящных позах. Перед камерой звезда появилась в замысловатом черном костюме с ярким желтым шлейфом, который как будто окутывает ее тело. Волосы певицы распущены и элегантно уложены, а на ее лице яркий макияж, она пронзительно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Полякова рассказала о вечеринке в Америке, где ей посчастливилось побывать: "Сегодня каждый делает что может! Счастливая петь и помогать! Благотворительный вечер в городе Чикаго, организованный Ecentria, Ukraine Resistance Foundation, @resilienceentertainment и @golubchik в поддержку фонда Revived Soldiers Ukraine – на медицинскую реабилитацию украинских воинов в Америке. По предварительным подсчетам удалось собрать более $500 тыс".

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