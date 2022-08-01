Популярна українська модель, телеведуча та дружина Дмитра Комарова з "Світ навиворіт" Олександра Кучеренка, яка з початку війни залишалася вдома у Києві, зараз рідко публікує нові пости у Instagram. Проте, вирішила все ж таки вийти на зв'язок із шанувальниками та опублікувала яскраві сонячні кадри з патріотичної фотосесії посеред Києва.

На нових фотографіях Олександра позує у своїх улюблених локаціях української столиці. Перед камерою вона з'явилася у незвичайних білих сорочках, на кожній з яких вишитий малюнок ручної роботи. Примітно, що відповідно до малюнку на сорочці, модель тримає в руках квіти, грона калини та каштановий лист.

У підписі до публікації Кучеренко поділилася своїми емоціями: "Коли я робила фотосесію, думала про те, як сильно я люблю Київ. Я нікуди не поїхала з початку повномасштабної війни і за останні 5 місяців бачила Київ різним: і дуже безлюдним, і задимленим вибухами, квітучим холодною весною, переляканим сиренами, але такими, що прагнуть життя. Квітка завжди знайде можливість розцвісти навіть у найважчий час. Наразі, коли йде війна і кожному з нас важко, дуже хочеться знайти привід для радості. Треба жити. І я пишаюся, що українці, які в такий час знаходять натхнення на створення унікальних робіт, як ці сорочки. З радістю взяла таку вже й усім рекомендую. Дуже приємно носити українське – відчувати своє на собі”.

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