Популярная украинская модель, телеведущая и жена Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку" Александра Кучеренко, которая с начала войны оставалась дома в Киеве, сейчас редко публикует новые посты в Instagram. Однако, решила все же выйти на связь с поклонниками и опубликовала яркие солнечные кадры из патриотической фотосессии посреди Киева.

На новых фотографиях Александра позирует в своих любимых локациях украинской столицы. Перед камерой она появилась в необычный белых рубашках, на каждой из которых вышитый рисунок ручной работы. Примечательно, что в соответствии с рисунком на рубашке, модель держит в руках цветы, гроздья калины и каштановый лист.

В подписи к публикации Кучеренко поделилась своими эмоциями: "Когда я делала фотосессию, думала о том, как сильно я люблю Киев. Я никуда не уехала с начала полномасштабной войны и за последние 5 месяцев видела Киев разным: и ужасно безлюдным, и задымленным взрывами, цветущим холодной весной, испуганным сиренами, но так стремящимся к жизни. Цветок всегда найдет возможность расцвести даже в самое тяжелое время. Сейчас, когда идет война и каждому из нас тяжело, очень хочется найти повод для радости. Надо жить. И я горжусь, что украинцы, которые в такое время находят вдохновение на создание уникальных работ, как эти рубашки. С радостью взяла такую ​​же и всем рекомендую. Очень приятно носить украинское – чувствовать свое на себе".

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