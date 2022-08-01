Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін - відомий український музиканти, який одружений з актрисою Сніжаною. Зірка виховує трьох дітей – Єлисея та Веселіну, а також у Сніжани є син від минулих стосунків – Артур. Пара після початку війни вирушила одразу за кордон, виступаючи на благодійних концертах на підтримку України.

Фанати обурювалися, як це Сергій зміг виїхати з України, адже він чоловік. Але Сніжана зазначила, що Бабкін зараз виховує трьох неповнолітніх дітей, а також він переніс важку операцію на очах і через навантаження може взагалі засліпнути.

А днями Сніжана підтримала флешмоб із розсунутими ногами, через що отримала дозу критики.

"Поки ви там розводите срачі у коментарях під моїм крайнім постом, ми записуємо новий альбом із піснями цієї війни, гроші з якого підуть на допомогу Україні", - написала у новому сторісі Сніжана, показавши Бабкіна.

Нагадаємо, дружина Бабкіна в строкатих лосинах здивувала зовнішнім виглядом.

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