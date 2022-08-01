Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - извеестный украинский музыканты, который женат на актрисе Снежане. Звезда воспитывает троих детей - Елисея и Веселину, а также у Снежаны есть сын от прошлых отношений - Артур. Пара после начала войны отправилась сразу за границу, выступая на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Фанаты возмущались, как это Сергей смог покинуть Украину, ведь он мужчина. Но Снежана отметила, что Бабкин сейчас воспитывает троих несовершеннолетних детей, а также он перенес тяжелую операцию на глазах и из-за нагрузок может вообще ослепнуть.

А на днях Снежана поддержала флешмоб с раздвинутыми ногами, из-за чего получила дозу критики.

"Пока вы там разводите срачи в комментариях под моим крайним постом, мы записываем новый альбом с песнями этой войны, деньги с которого пойдут на помощь Украине", - написала в новом сторис Снежана, показав Бабкина.

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