Жена популярного украинского музыканта Сергей Бабкина Снежана, которая вместе с мужем гастролирует с концертами в поддержку Украины, поделилась на своей странице в Instagram необычной идеей. У девушки день рождения и она записала видеообращение, в котором предложила не просто "поздравить" ее донатами на благотворительность, а сделать кое-что полезное для самих украинцев.

По словам Снежаны, она решила запустить проект по медитации – целый месяц медитативных практик под ее наставничеством. Идея больше касается женщин, и Бабкина уточнила, что будет работать только с украинками – и теми, кто в Украине, и теми, кто за границей. При этом подчеркнула, что россиянки к участию не допускаются. Стоимость курса на месяц составляет 350 гривен.

"В свой День Рождения я объявляю о Старте Благотворительного Медитативного Месяца. Хочу сделать Вам полезное и приятное за Вашу помощь, за Ваши донаты. Все собранные средства я передам на помощь Харькову! Чтобы узнать подробности и присоединиться, пишите в Директ. Благодарю за репост этого видео. Это сейчас супер-важно!", - написала Снежана в подписи к видео.

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