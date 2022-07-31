Як пише Politeka.net , Катерина Кухар – відома українська прима-балерина та дружина актора балету Олександра Стоянова. Зірка також судить проект "Танці зі зірками", але не забуває і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Катя з'явилася разом із дочкою Настею.

"Сила жінки у її слабкостях.

Сила життя у коханні.

Сила кохання полягає в тому, що вона завжди перемагає та відбудовує будь-які руїни!", - написала Катя.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Які красуні", "Яка Настюша модель. Надзвичайно красива дівчинка!", "Без жінки неможливо ні народитися, ні жити, ні померти", "Дуже хороші слова написані і фото приємно дивитися", "Залишайтеся собою! Ми вас любимо саме такий ! Не беріть дурний приклад з інших. Вам підходить ваш особистий стиль прими-балерини!".

Нагадаємо, українці накинулися на Кухар із "Танців з зірками" через тренування доньки

Також Politeka повідомляла, що Кухар із "Танців з зірками" показала рідкісне фото з дочкою, що підросла.

А ще Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" повідомила про небезпеку під час гастролей Латинською Америкою.



