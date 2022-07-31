Як пише Politeka.net , Катерина Кухар – відома українська прима-балерина та дружина актора балету Олександра Стоянова. Зірка також судить проект "Танці зі зірками", але не забуває і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Катя з'явилася разом із дочкою Настею.
"Сила жінки у її слабкостях.
Сила життя у коханні.
Сила кохання полягає в тому, що вона завжди перемагає та відбудовує будь-які руїни!", - написала Катя.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
За зрадників у Кривому Розі заплатять 50 чи 10 тисяч гривень: як отримати гроші
Ситуація з боку Білорусі загострюється, британська розвідка розкрила дії Лукашенка: "Його режим став..."
"Виявлено та знешкоджено": у Генштабі видали, як змінилася ситуація на фронті та де найжорсткіші бої
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Які красуні", "Яка Настюша модель. Надзвичайно красива дівчинка!", "Без жінки неможливо ні народитися, ні жити, ні померти", "Дуже хороші слова написані і фото приємно дивитися", "Залишайтеся собою! Ми вас любимо саме такий ! Не беріть дурний приклад з інших. Вам підходить ваш особистий стиль прими-балерини!".
Нагадаємо, українці накинулися на Кухар із "Танців з зірками" через тренування доньки
Також Politeka повідомляла, що Кухар із "Танців з зірками" показала рідкісне фото з дочкою, що підросла.
А ще Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" повідомила про небезпеку під час гастролей Латинською Америкою.