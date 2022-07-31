Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина и жена актера балета Александра Стоянова. Звезда также судит проект "Танці з зірками", но не забывает и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Катя появилась вместе с дочерью Настей.
"Сила женщины в ее слабостях.
Сила жизни в любви.
Сила любви состоит в том, что она всегда побеждает и отстраивает любые руины!", - написала Катя.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Какие красотки", "Какая Настюша модель. Необычайно красивая девочка!", "Без женщины невозможно ни родиться, ни жить, ни умереть", "Очень хорошие слова написаны и фото приятно смотреть", "Оставайтесь собой! Мы вас любим именно такой! Не берите глупый пример с других. Вам подходит ваш личный стиль примы–балерины!".
Напомним, украинцы набросились на Кухар из "Танців з зірками" из-за тренировки дочери
Также Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" показала редкое фото с подросшей дочерью
А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" сообщила об опасности во время гастролей по Латинской Америке