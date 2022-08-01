Російський гуморист Максим Галкін зі своєю дружиною Аллою Борисівною та дітьми залишили Ізраїль і тепер живуть у Латвії.

Зіркове сімейство оселилося в курортному місті Юрмала, яке в минулому було дуже популярним серед російських знаменитостей.

Пугачова та Галкін знімають розкішну віллу з басейном.

У себе в Instagram російський комік вирішив показати, як небо над Юрмалою забарвилося в інтенсивний рожевий колір і з'явилася веселка.

"Небо сьогодні над Юрмалою", - підписав кадри Максим Галкін.

Таке незвичайне природне явище дуже захопило сім'ю шоумена – Алла Борисівну та дітей. Вони стали ділитися своїми емоціями за кадром.

«Яка красуня», - захопилася примадонна.

Ліза та Гаррі були здивовані не менше.

«Вона переливається різними кольорами. Дивіться, а з того боку рожеве, небо рожеве і ще дощ почався, капає, але це? Це що взагалі таке?», - здивувався Гаррі.

"Велика рідкість, це якийсь знак", - сказала Пугачова.

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