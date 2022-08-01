Звездное семейство поселилось в курортном городе Юрмала, который в прошлом был очень популярен среди российских знаменитостей.
Пугачева и Галкин снимают роскошную виллу с бассейном.
У себя в Instagram российский комик решил показать, как небо над Юрмалой окрасилось в интенсивный розовый цвет и появилась радуга.
«Небо сегодня над Юрмалой», - подписал кадры Максим Галкин.
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Столь необычное природное явление очень сильно восхитило семью шоумена – Алла Борисовну и детей. Они стали делится своими эмоциями за кадром.
«Какая красотень», - восхитилась примадонна.
Лиза и Гарри были удивлены не меньше.
«Оно переливается разными цветами. Смотрите, а в той стороне розовое, небо розовое и еще дождь начался, капает, но вот это? Это что вообще такое?», - озадачился Гарри.
«Большая редкость, это какой-то знак», - сказала Пугачева.
Напомним, Галкин поддержал украинцев и похвастался успехом среди новых фанатов: "Ну спасибо за вашу позицию"
Как сообщала Politeka, Галкин похвастался необычными нарядами Лизы и Гарри за границей: "Под цвет неба"
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