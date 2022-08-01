Российский юморист Максим Галкин со своей супругой Аллой Борисовной и детьми покинули Израиль и теперь живут в Латвии.

Звездное семейство поселилось в курортном городе Юрмала, который в прошлом был очень популярен среди российских знаменитостей.

Пугачева и Галкин снимают роскошную виллу с бассейном.

У себя в Instagram российский комик решил показать, как небо над Юрмалой окрасилось в интенсивный розовый цвет и появилась радуга.

«Небо сегодня над Юрмалой», - подписал кадры Максим Галкин.

Столь необычное природное явление очень сильно восхитило семью шоумена – Алла Борисовну и детей. Они стали делится своими эмоциями за кадром.

«Какая красотень», - восхитилась примадонна.

Лиза и Гарри были удивлены не меньше.

«Оно переливается разными цветами. Смотрите, а в той стороне розовое, небо розовое и еще дождь начался, капает, но вот это? Это что вообще такое?», - озадачился Гарри.

«Большая редкость, это какой-то знак», - сказала Пугачева.

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