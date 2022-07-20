Юморист Максим Галкин показал кадры, снятые во время семейной прогулки по пляжу.

У себя в Instagram российский комик решил показать на видео своих наследников Лизу и Гарри, когда они прогуливались по пляжу в вечернее время.

«Девочка и закат», - говорит шоумен за кадром.

Галкин обратил внимание, что розовый спортивный костюм Лизы оказался под цвет неба.

После этого в кадре появился сын Максима Галкина Гарик, который также был одет в куртку небесного оттенка.

Ранее Максим Галкин часто радовал поклонников совместными кадрами с женой и детьми, но после начала полномасштабной войны он отказался от такого контента. После войны звездное семейство перебралось в Израиль и по всей видимости возвращаться на родину не планирует.

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