У себя в Instagram российский комик решил показать на видео своих наследников Лизу и Гарри, когда они прогуливались по пляжу в вечернее время.
«Девочка и закат», - говорит шоумен за кадром.
Галкин обратил внимание, что розовый спортивный костюм Лизы оказался под цвет неба.
После этого в кадре появился сын Максима Галкина Гарик, который также был одет в куртку небесного оттенка.
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Ранее Максим Галкин часто радовал поклонников совместными кадрами с женой и детьми, но после начала полномасштабной войны он отказался от такого контента. После войны звездное семейство перебралось в Израиль и по всей видимости возвращаться на родину не планирует.
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