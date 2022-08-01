Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка вже кілька тижнів гастролює Україною зі своєю моновиставою "Я вдома", поділилася враженнями від поїздки потягом "Укрзалізниці".

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео, зроблене у вагоні потягу. Могилевська зізнається, що під час поїздки, дивлячись у вікно та насолоджуючись краєвидами, зрозуміла, наскільки ж красива наша країна.

"А коли ви востаннє подорожували потягом? Напевно, за все своє гастрольне життя я стільки не пересувалась потягом як зараз. І ви знаєте, у цьому є своя романтика. Повільний темп, час зосередитись, подумати, проаналізувати…", — розмірковує Наталія.

Співачка також розповіла, що відчуває, зустрічаючи своїх шанувальників.



"Я зустрічаю дуже багато людей, чую ваші відгуки, відчуваю ваше тепло від обіймів, бачу сльози радості та смутку… Я щаслива бути сьогодні такою близькою та корисною для вас ❤️ Ми вдома!", — наголосила Могилевська.

Українці в коментарях діляться своїми історіями останніх подорожей потягом, часом дуже сумними:

"На початку березня евакуаційним потягом до Львову. Чесно кажучи, дуже неприємні спогади🤦‍♀️🥺";

"9го березня....їхала в тамбурі на сходинках з собакою та дитиною на руках...тікали від війни....є що згадати.... Сподіваюся дорога додому буде гарною та гладкою)))";

"Перед війною, була подорож в мій улюблений український Донбас".

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