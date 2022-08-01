На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар дав шанувальникам несподівану пораду.

"Українці переможуть, бо добро сильніше за зло. Знаю, що важко, знаю, що боляче, знаю, що лють переповнює і іноді відчуття, ніби ти з цієї темряви не виповзеш. Відчуваю те саме. Але рухаюсь до добра (іншими словами: дію як можу у своїй сфері для розвитку українського)", — пише Клопотенко.

Євген розповів про свій принцип: чим більше зла він бачить - тим більше добра робить, а найпростіший спосіб перефокусуватися - почати дякувати.

"Приклад: якщо вас прихистили за кордоном, то подякуйте борщем. Знаю, що багато українців, які за межами дому, вже так роблять. Це важливо по багатьох причинах. Ви, коли готуєте борщ, то перемикаєтесь психологічно на прекрасне. Ви створюєте добро. Ви поширюєте нашу національну культуру за кордоном. Ви стабілізуєте всередині себе відчуття дому і заявляєте про свою українську ідентичність", — наголосив "Майстер Шеф".

Клопотенко також закликав ураїнців пригощати борщем всіх, кого бачите, і розповідати про це, бо "це є важливою роботою на культурному фронті, і це те, від чого вашій душі стане трішки краще".

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось скрасять літо.