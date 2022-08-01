Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая уже несколько недель гастролирует по Украине со своим моноспектаклем "Я дома", поделилась впечатлениями от поездки на поезде "Укрзализныци".

На своей странице в Instagram артистка разместила видео, сделанное в вагоне поезда. Могилевская признается, что во время поездки, глядя в окно и наслаждаясь видами, поняла, насколько красива наша страна.

"А когда вы последний раз путешествовали поездом? Наверное, за всю свою гастрольную жизнь я столько не передвигалась поездом как сейчас. И вы знаете, в этом есть своя романтика. Медленный темп, время сосредоточиться, подумать, проанализировать…", — рассуждает Наталья.

Певица также рассказала, что чувствует, встречая своих поклонников.



"Я встречаю очень много людей, слышу ваши отзывы, чувствую ваше тепло от объятий, вижу слезы радости и печали… Я счастлива быть сегодня такой близкой и полезной для вас ❤️ Мы дома!", - подчеркнула Могилевская.

Украинцы в комментариях делятся своими историями последних путешествий на поезде, порой очень грустными:

"В начале марта эвакуационным поездом во Львов. Честно говоря, очень неприятные воспоминания🤦‍♀️🥺";

"9го марта....ехала в тамбуре на ступеньках с собакой и ребенком на руках...убегали от войны....есть что вспомнить.... Надеюсь дорога домой будет хорошей и гладкой)))";

"Перед войной, было путешествие в мой любимый украинский Донбасс".

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