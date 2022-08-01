На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася рецептом нереально смачних та легких у приготуванні сосисок у тісті. Саліванчук записала весь процес приготування на відео та показала, як їй допомагає на кухні син.
Для того, аби приготувати сосиски в тісті за рецептом дружини продюсера "Квартал 95", потрібні такі інгредієнти:
📍 500 гр. тіста листкового;
📍 100 гр. сиру;
📍 20 міні-сосисок;
📍 яйця 1 шт.;
📍 насіння кунжуту для посипання.
Спершу потрібно розрізати тісто на смужки та розтягнути їх руками. Після цього загортаємо сосиски та сир в смужки тіста й викладаємо їх на покритий папером для випічки килимок.
Зверху тісто треба змастити збитим яйцем, у чому Ганні допоміг син, а також посипати кунжутом. Далі відправляємо загорнуті сосиски в духовку та випікаємо 30 хвилин при температурі 180 градусів.
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Шанувальники актриси в коментарях захоплюються її підходом до побутових справ: "Добре, коли до приготування жінка підходить з фантазією!".
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