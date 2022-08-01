Ксенія Мішина показала струнку фігуру під час медитації

Як пише Politeka.net, головна героїня першого проекту "Холостячка" Ксенія Мішина нещодавно повернулася із сином до Києва. З першого дня повномасштабної війни: 24 лютого вони поїхали на західну Україну, а за кілька тижнів відлетіли до Бельгії.

Спочатку Ксенія боялася повертатися до Києва з дитиною, але зараз починає приймати нові випробування та підтримує українців.

А зовсім днями Мишина зробила собі та синові подарунок та поїхала за місто на кілька днів.

Артистці було дуже важливо виправити свій емоційний стан.

У себе в Інстаграм-сториз Ксенія показала кілька кадрів, як проводить час із дитиною.

Хлопчик пірнав у басейні, сама Мішина медитувала на зеленій траві, щоб зберегти душевну рівновагу у такий важкий час.

"Я знаю, навіть такий маленький подарунок змінює стан", - зізналася вона.

Медитації Ксенія виконувала в чорних обтягуючих лосинах і короткому світлому топіці.

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