Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина не так давно вернулась с сыном в Киев. С первого дня полномасштабной войны: 24 февраля они уехали на западную Украину, а спустя несколько недель улетели в Бельгию.
Сначала Ксения боялась возвращаться в Киев с ребенком, но сейчас начинает принимать новые испытания и поддерживает украинцев.
А совсем на днях Мишина сделала себе и сыну подарок и уехала за город на несколько дней.
Артистке было очень важно поправить свое эмоциональное состояние.
У себя в Инстаграм-сториз Ксения показала несколько кадров, как проводит время с ребенком.
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Мальчик понырял в бассейне, сама Мишина медитировала на зеленой траве, чтобы сохранить душевное равновесие в такое тяжелое время.
"Я знаю, даже такой маленький подарок меняет состояние", - призналась она.
Медитации Ксения выполняла в черных обтягивающих лосинах и коротком светлом топике.
Напомним, "Холостячка" Мишина поразила новым откровением после возвращения на родину: "Проникает в самую глубь..."
Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.
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