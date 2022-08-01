Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина не так давно вернулась с сыном в Киев. С первого дня полномасштабной войны: 24 февраля они уехали на западную Украину, а спустя несколько недель улетели в Бельгию.

Сначала Ксения боялась возвращаться в Киев с ребенком, но сейчас начинает принимать новые испытания и поддерживает украинцев.

А совсем на днях Мишина сделала себе и сыну подарок и уехала за город на несколько дней.

Артистке было очень важно поправить свое эмоциональное состояние.

У себя в Инстаграм-сториз Ксения показала несколько кадров, как проводит время с ребенком.

Мальчик понырял в бассейне, сама Мишина медитировала на зеленой траве, чтобы сохранить душевное равновесие в такое тяжелое время.

"Я знаю, даже такой маленький подарок меняет состояние", - призналась она.

Медитации Ксения выполняла в черных обтягивающих лосинах и коротком светлом топике.

Напомним, "Холостячка" Мишина поразила новым откровением после возвращения на родину: "Проникает в самую глубь..."

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

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