Український актор та телеведучий Андрій Бідняков продовжує стежити за життям міста, в якому він народився та виріс.

Йдеться про багатостраждальний Маріуполь, який зараз тимчасово окупований російськими загарбниками.

Бєдняков вирішив показати, як зараз виглядає його рідна вулиця, де він провів частину свого дитинства. На фото можна побачити, що частина колись житлової багатоповерхівки почорніла від обстрілів, а посеред будинку замість квартир зяє порожнеча. Від житлового під'їзду залишилося лише кілька перегородок. Від наступного під'їзду теж мало що лишилося – жити там неможливо.

"Так виглядає війна. Так виглядає терор. Вони знищують наші будинки. Але спогади їм не знищити ніколи. Це назавжди», - підписав страшний кадр Бєдняков у своєму Інстаграмі.

Нагадаємо, під час війни актор та телеведучий втратив маму, яка жила у Маріуполі. Жінка тяжко хворіла, у дні блокади її стан погіршився.

«Мами не стало. Вночі перестало битися серце. Коли вони з сестрою змогли нарешті поїхати, я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама в комі... Сестра сказала: "Вона вже в комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з'явилася нагода, ми поїхали. Я не хотіла ховати маму біля під'їзду, як це робили інші...", - розповідав Бєдняков про своє горе.

За словами українського телеведучого, путін забрав у нього «найрідніше».

Також Андрій Бєдняков ділився, що зробить після війни.