Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков продолжает следить за жизнью города, в котором он родился и вырос.

Речь идет о многострадальном Мариуполе, который сейчас временно оккупирован российскими захватчиками.

Бедняков решил показать, как сейчас выглядит его родная улица, на которой он провел часть своего детства. На фото можно увидеть, что часть когда-то жилой многоэтажки почернела от обстрелов, а посреди дома, вместо квартир зияет пустота. От жилого подъезда остались только несколько перегородок. От следующего подъезда тоже мало что осталось – жить там невозможно.

«Так выглядит война. Так выглядит террор. Они уничтожают наши дома. Но воспоминания им не уничтожить никогда. Это навсегда», - подписал страшный кадр Бедняков в своем Инстаграм.

Напомним, во время войны актер и телеведущий потерял маму, которая жила в Мариуполе. Женщина тяжело болела, в дни блокады ее состояние ухудшилось.

«Мамы не стало. Ночью перестало биться сердце. Когда они с сестрой смогли наконец-то уехать, я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме... Сестра сказала: "Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали. Я не хотела хоронить маму у подъезда, как это делали другие...", - рассказывал Бедняков о своем горе.

По словам украинского телеведущего, путин забрал у него «самое родное».

Также Андрей Бедняков делился, что сделает после войны.