Андрей Бедняков покинул родной Мариуполь за три дня до полномасштабного вторжения рф в Украину, отправившись на съемки за границу. Мама ведущего болела, еще с начала обстрелов она сказала: "Это конец". Вскоре она ушла из жизни. Об этом Бедняков рассказал музею "Голоса Мирных".

Сестра Беднякова Оксана увезла тело мамы из Мариуполя, потому что не хотела хоронить ее во дворе, как делали другие жители. Первое время она даже не говорила брату о трагедии, так как волновалась, что он попытается приехать в Мариуполь.

"Наверное, поэтому я еще не до конца осознаю, что мамы не стало, потому что я не видел могилы. Когда увижу, наверное, тогда пойму, что мамы нет", – рассказал телеведущий.

Через несколько дней после вторжения связь в городе пропала на три недели. Андрей признается, что просил знакомых сходить в район, где жили его родные. Так он узнал, что его сестре приходилось готовить еду во дворе.

"Это мой родной город. Это адская боль. Я в жизни столько не плакал, сколько за эти дни. Не только по личной ране, по маме, но и по городу – я очень его люблю, и очень жду того дня, когда все мы поедем домой", – поделился Бедняков.

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