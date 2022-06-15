Популярний український телеведучий, блогер і ведучий шоу "Орел і Решка" Андрій Бєдняков, який нещодавно оголосив, що повністю переходить на українську мову, зробив несподіване зізнання про те, що зробить, коли в Україні закінчиться війна.

На сторінці "Нового каналу" в Instagram опублікували фото Бєднякова і привели його слова про те, що він зробить, коли закінчиться війна.

"Хух!"- ось так зроблю. "Це закінчилося...", - сказав Андрій Бєдняков.

А ще зазначив, що святкувати, скакати і кричати про перемогу він не буде, адже дається нам дуже дорогою ціною.

"Я, напевно, просто видихну і скажу: нарешті. А потім вже обов'язково буду дякувати Збройні Сили України. Політикам, які робили все для того, щоб Україна знову стала країною, якою вона була. Буду дякувати українцям за те, що ми почали робити все разом, як ніколи згуртовано. - додав Андрій.

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