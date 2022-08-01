В інтерв'ю грузинському журналісту Світлана Лобода чесно розповіла, як змінилося її життя після 24 лютого 2022 року. Уривок розмови артистка розмістила в Інстаграм.
«Мені було дуже складно виходячи з того, що останні 8 років я працювала по всьому світу і в тому числі і в Росії. Я була лідируючим артистом Росії. Коли 24 числа все це сталося, я не розуміла, як жити далі», - зізналася співачка.
Артистка вирішила зібрати всю сім'ю та свою команду і виїхати з Росії.
Світлана у різкій формі розповіла, що думає про російських окупантів, які прийшли з війною до України.
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«Я проти війни, проти кровопролиття та вбивств. Я вважаю, що люди, які так чинять, це нелюди. Тому що те, що пережила наша країна і те, в якому пеклі наші жінки, наші діти перебувають сьогодні...», - повідомила вона.
Після того, як Світлана повернулася до Києва і свого рідного міста Ірпінь, і побачила на власні очі руйнування - вона була збентежена від того, що творили російські окупанти.
Співачка вирішила рятувати всіх, кому вона може допомогти і протягом місяця займалася евакуацією людей.
"Ми вивезли близько 100 сімей", - розповіла вона в інтерв'ю.
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