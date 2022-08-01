Як пише Politeka.net, невеликим уривком артистка поділилася у себе в Інстаграм, заінтригувавши шанувальників.

Каменських повідомила, що прем’єра кліпу відбудеться 5 серпня.

"Ой на

Ой на

жито зелені", - підписала вона.

У кадрі Настя з'явилася посеред поля із величезним вінком на голові. Також на відео можна побачити золоті колоски пшениці – символ України.

Користувачі мережі з нетерпінням чекають на новий хіт.

«Я в захваті, дуже чекаю»,

«Інтригуючі нотки»,

«Ого! Я очікував, що гірський кришталь вийде першим, а тут новий хіт »,

«Колоськи просто золоті. І взагалі гарно»,

"Анастасія, ви неймовірна", - пишуть фоловери.

Зазначимо, що Настя Каменських із початку повномасштабної війни активно підтримує український народ на світовій арені. Спочатку вона виступила на премії Latin American Music Awards та закликала світ підтримати Україну. Згодом вона випустила пісню "Я – Україна", в якій просила всіх людей світу пам'ятати, як росіяни прагнуть знищити українців.

Нагадаємо, Каменським закордоном виплеснула на українців свою тугу за домом: "Не лише зовні, а й усередині"

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