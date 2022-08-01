Как пишет Politeka.net, небольшим отрывком артистка поделилась у себя в Инстаграм, заинтригововав поклонников.
Каменских сообщила, что премьера клипа состоится 5 августа.
«Ой на
Ой на
Жито зелене», - подписала она.
В кадре Настя появилась посреди поля с огромным венком на голове. Также на видео можно увидеть золотые колосья пшеницы – символ Украины.
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Пользователи сети с нетерпением ждут новый хит.
«Я в восторге, очень жду»,
«Интригующие нотки»,
«Ого! Я ожидал, что горный хрусталь выйдет первым, а тут новый хит»,
«Колосья просто золотые. И вообще красиво»,
"Анастасия, вы невероятная",- пишут фолловеры.
Отметим, что Настя Каменских с начала полномасштабной войны активно поддерживает украинский народ на мировой арене. Сначала она выступила на премии Latin American Music Awards и призвала мир поддержать Украину. Позже она выпустила песню "Я – Украина", в которой просила всех людей мира помнить, как россияне стремятся уничтожить украинцев.
Напомним, Каменских заграницей выплеснула на украинцев свою тоску по дому: "Не только внешне, но и внутри"
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