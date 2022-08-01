Як пише Politeka.net , популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк-9" Микити Добриніна Даша Квіткова часто ділиться правдивими моментами зі свого життя і не намагається відфотошопити свої знімки, щоб приховати найменшу ваду.
Зараз у дівчини понад 1,6 мільйона фоловерів в Інстаграм, яким вона показує свою сім'ю, захоплення, свої вбрання та багато іншого.
Також відомо, що Квіткова дуже стежить за своєю фігурою, тому їй завжди є чим похвалитися, одягаючи купальник чи спідню білизну.
Так, у себе в Інстаграм-сторизі Даша розмістила кадри, на яких показала свої форми в чорному бікіні. Наразі Квіткова з дитиною виїхали з України до Польщі. У той час як Микитіа Добринін залишився у Києві.
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Блогерша позувала в домашній обстановці, поруч із нею перебував її однорічний син.
Нагадаємо, пара, яку звело романтичне реаліті "Холостяк", Микита та Даша одружилися у 2020 році, зігравши одне з найкрасивіших і найдорожчих зіркових весіль. Через рік у них народився первісток, хлопчика назвали Лев.
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