Как пишет Politeka.net, популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто делится правдивыми моментами из своей жизни и не пытается отфотошопить свои снимки, чтобы скрыть малейший изъян.
Сейчас у девушки более 1,6 миллионов подписчиков в Инстаграм, которым она показывает свою семью, увлечения, свои наряды и многое другое.
Также известно, что Квиткова очень следит за своей фигурой, поэтому ей всегда есть чем похвастаться, одевая купальник или нижнее белье.
Так, у себя в Инстаграм-сториз Даша разместила кадры, на которых показала свои формы в черном бикини. Сейчас Квиткова с ребенком уехали из Украины в Польшу. В то время как Никитиа Добрынин остался в Киеве.
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Блогерша попозировала в домашней обстановке, рядом с ней находился ее годовалый сын.
Напомним, пара, которую свело романтическое реалити “Холостяк“, Никита и Даша поженились в 2020 году, сыграв одну из самых красивых и дорогих звездных свадеб. Через год у них родителся первенец, мальчика назвали Лев.
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