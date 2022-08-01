Как пишет Politeka.net, популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто делится правдивыми моментами из своей жизни и не пытается отфотошопить свои снимки, чтобы скрыть малейший изъян.

Сейчас у девушки более 1,6 миллионов подписчиков в Инстаграм, которым она показывает свою семью, увлечения, свои наряды и многое другое.

Также известно, что Квиткова очень следит за своей фигурой, поэтому ей всегда есть чем похвастаться, одевая купальник или нижнее белье.

Так, у себя в Инстаграм-сториз Даша разместила кадры, на которых показала свои формы в черном бикини. Сейчас Квиткова с ребенком уехали из Украины в Польшу. В то время как Никитиа Добрынин остался в Киеве.

Блогерша попозировала в домашней обстановке, рядом с ней находился ее годовалый сын.

Напомним, пара, которую свело романтическое реалити “Холостяк“, Никита и Даша поженились в 2020 году, сыграв одну из самых красивых и дорогих звездных свадеб. Через год у них родителся первенец, мальчика назвали Лев.