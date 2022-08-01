Співачка у підписі до знімку зізналася, що партнер її дуже підтримує і прагне в усьому допомогти та пояснити, як правильно станцювати.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала стала учасницею шоу "Танці із зірками" у Польщі. За перемогу у проекті артистка боротиметься з одним із найтитулованіших танцівників — 30-річним Яцеком Єшке. Співачка вже розпочала тренування та запостила кілька кадрів.

На кадрах можна побачити, що партнер співачки кружляє її паркетом у повільному ритмі вальсу. Джамала повністю віддалася танцям і дуже намагається, щоб все вийшло якнайкраще.

Співачка у підписі до знімку зізналася, що партнер її дуже підтримує і прагне в усьому допомогти та пояснити, як правильно станцювати. Тому вона подякувала йому за це і впевнено написала: "у нас все вийде".

Джамала наголосила, що регулярні тренування сприяють тому, що людина глибше занурюється в культуру бальних танців і розвивається не лише фізично, а й психологічно, емоційно – такий собі вид медитації.

Варто зазначити, що партнер Джамали - Яцек Єшке вже перемагав на польських "Танцях із зірками" у п'ятому сезоні. Крім того, танцюрист є шестиразовим чемпіоном Польщі з бальних танців та півфіналістом конкурсу World of Dance Polska.

Нагадаємо, Джамала вдалині від будинку віддалася спогадам, що було після перемоги на Євробаченні.

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