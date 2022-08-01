Певица в подписи к снимку призналась, что партнер ее очень поддерживает и стремится во всем помочь и пояснить, как правильно станцевать.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала стала участницей шоу "Танцы со звездами" в Польше. За победу в проекте артистка будет бороться с одним из самых титулованных танцовщиков — 30-летним Яцеком Ешке. Певица уже приступила к тренировкам и запостила несколько кадров.

На кадрах можна увидеть, что партнер певицы кружит ее по паркету в медленном ритме вальса. Джамала полностью отдалась танцам и очень старается, чтобы все получилось как нельзя лучше.

Певица в подписи к снимку призналась, что партнер ее очень поддерживает и стремится во всем помочь и пояснить, как правильно станцевать. Потому она поблагодарила его за это и с уверенностью написала: "у нас все получится".

Джамала подчеркнула, что регулярные тренировки способствуют тому, что человек глубже погружается в культуру бальных танцев и развивается не только физически, но и психологически, эмоционально - такой себе вид медитации.

Стоит отметить, что партнер Джамалы - Яцек Ешке уже побеждал на польских "Танцах со звездами" в пятом сезоне. Кроме того, танцор является шестикратным чемпионом Польши по бальным танцам и полуфиналистом конкурса World of Dance Polska.

Напомним, Джамала вдали от дома предалась воспоминаниям, что было после победы на Евровидении.

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