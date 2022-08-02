Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич після нападу росії на Україну активно виступає. Співачка дає благодійні концерти на підтримку України. Крім того, вона співпрацює із кількома волонтерськими фондами.

В рамках своєї подорожі Україною, вона відвідала Чернігів і вразила кадрами відзнятого у своєму Інстаграмі.

Артистка проїхала вулицями міста Чернігів, показавши пошкоджені снарядами деякі житлові будинки, де й досі живуть люди, яким більше нема куди йти. Злата Огневич також продемонструвала обгорілі будинки та уламки, що на власні очі бачила і розбитий міст, через який вже не можна проїхати на інший берег.

"Ціна за любов до своєї рідної землі. Одна людина вирішила, що він Бог, і почав вирішувати, кому і коли вмирати. Наказав скидати ракети і руйнувати наші життя", - підписала кадри Злата Огневич.

Варто зазначити, що раніше співачка Злата Огневич із волонтерами побувала у Бородянському районі Київської області. Багато сіл там дуже постраждали від бомбардувань, а люди залишилися без будинків та ресурсів. Співачка поспілкувалася з місцевими жителями та передала для них гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.